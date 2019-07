Polizei Homberg

POL-HR: Ottrau - Werkzeuge im Wert von 3.500,- Euro aus Lagerhalle gestohlen

Homberg (ots)

Ottrau Werkzeuge im Wert von 3.500,- Euro aus Lagerhalle gestohlen Tatzeit: 15.07.2019, 16:30 Uhr bis 16.07.2019, 07:20 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag sind in eine Lagerhalle des Bauhofes in der Straße "In der Otter" eingebrochen und haben mehrere Werkzeuge im Gesamtwert von ca. 3.500,- Euro gestohlen.

Die Täter brachen mit einem Brecheisen ein Holztor der Lagerhalle auf. Dort stahlen sie von der Ladefläche eines Pkw und von dortigen Regalen einen Stemmhammer, Motorsensen, eine Motorsäge und eine Akku-Flex.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell