Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa - Randalierer zerstören Naturlehrgebiet

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Randalierer zerstören Naturlehrgebiet Tatzeit: 13.07.2019, 16:00 Uhr bis 14.07.2019, 09:00 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter ein Naturlehrgebiet im Wiegelsweg verwüstet.

Die Täter stiegen in das verschlossene Gartengrundstück der Berufshilfe Hephata ein. Hier warfen sie ein Bienenhaus mit Backsteinen ein, brachen eine Tischauflage ab, rissen von einem Stehtisch mehrere Leisten ab, zerbrachen von einem Stuhl die Leiste der Sitzfläche und verbogen einen Türgriff zu einem Tagungsraum. Die Täter richteten einen Schaden in Höhe von ca. 400,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

