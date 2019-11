Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Tretroller aus Spielgeräteschuppen gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Spielgeräteschuppen Tatzeit: 22.11.2019, 17:00 Uhr bis 25.11.2019, 08:00 Uhr Einen Tretroller im Wert von 200,- Euro stahlen unbekannte Täter aus einem Geräteschuppen des Kindergartens "Am Schenkeborn". Die Täter begaben sich auf das Außengelände des Kindergartens und brachen dort den Spielgeräteschuppen auf. Aus dem Schuppen stahlen sie einen Tretroller. Der angerichtete Sachschaden beträgt 20,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell