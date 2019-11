Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Einfamilienhaus

Wegberg-Wildenrath (ots)

Durch die Balkontür drangen Einbrecher am Dienstag (19. November), zwischen 7.40 Uhr und 7.50 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Johannesstraße ein. Eine Bewohnerin hörte Geräusche aus dem Untergeschoss ihres Hauses und schaltete per App Licht dort an. Daraufhin flüchteten die Täter aus dem Gebäude. Ob sie etwas entwendeten, wird nun ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell