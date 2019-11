Polizei Homberg

POL-HR: Bad Zwesten: 700 Liter Dieselkraftstoff aus Lkw gestohlen

Homberg (ots)

Bad Zwesten Diebstahl von Dieselkraftstoff Tatzeit: 20.11.2019, 16:00 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2019, 05:15 Uhr 700 Liter Dieselkraftstoff stahlen unbekannte Täter vermutlich in der vergangenen Nacht aus einem geparkten Lkw an der B 3 in Höhe von Bad Zwesten. Der Lkw wurde gestern Nachmittag gg. 16:00 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als der Fahrer des Lkw heute Morgen um 05:15 Uhr wieder weiterfahren wollte, stellte er fest, dass ca. 700 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank der Zugmaschine entwendet worden sind. Wie die Täter den Kraftstoff aus dem Tank entwendeten, ist nicht bekannt. Der Wert des Kraftstoffs beträgt 840,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell