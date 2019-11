Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald, Autobahn A 7, Rasthof Hasselberg-Ost: Schüsse in Tankstelle

Homberg (ots)

Knüllwald, Autobahn A 7 Rasthof Hasselberg-Ost Unbekannte Person schießt in Tankstelle Tatzeit: 28.11.2019, 05:03 Uhr Heute Morgen betrat eine unbekannte Person die Tankstelle an Raststätte Hasselberg-Ost und gab im Verkaufsraum der Tankstelle zwei Schüsse aus einer Schusswaffe ab. Personen wurden nicht verletzt. Ein unbekannter maskierter Mann betrat um 05:03 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle. Er bemerkt dort einen Angestellten und schießt mit einer unbekannten Schusswaffe in Richtung des Angestellten. Anschließend flüchtet der Unbekannte aus dem Verkaufsraum. Der Angestellte wurde nicht verletzt und es entstand kein Sachschaden. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelt es sich vermutlich um eine Schreckschusswaffe. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist ca. 175 cm groß und hat eine normale Statur. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke mit der Kapuze über den Kopf, eine schwarze Cargohose, dunkle Schuhe und er war bis über die Nase maskiert. Bei der benutzten Schusswaffe soll es sich um eine schwarze Pistole handeln. Die sofort eingeleiteten umfangreichen Fahndungsmaßnahmen dauern an. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg, unter Tel.: 05681/ 774-0 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

