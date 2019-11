Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Allendorf: Unbekannte Täter stehlen Werkzeuge aus Werkstatt

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Allendorf Einbruch in Reifenhandel Tatzeit: 26.11.2019, 19:00 Uhr bis 27.11.2019, 07:30 Uhr In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in einen Reifenhandel in der Straße "Zur Landsburg" ein und stahlen Werkzeuge im Wert von 2.500,- Euro. Die Täter schlugen die Glasscheibe einer Eingangstür ein und gelangten anschließend in die Werkstatt. Hier entwendeten sie verschiedene Werkzeug im Gesamtwert von 2.500,- Euro. Mit der Beute verließen die Täter die Werkstatt und flüchteten in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 300,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

