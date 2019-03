Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Gegen 14:15 Uhr, kam es in der Straße "In den Beeten", zu einem Fahrzeugbrand. Der 45-jährige Fahrer und seine 39-jährige Beifahrerin waren in ihrem Ford Focus auf den Rückweg vom Einkaufen, als im Fahrzeug eine Kontrollleuchte einen Systemfehler anzeigte. Gleichzeitig begann der Ford im Bereich des Motorraums zu rauchen und fing kurz darauf Feuer. Die Insassen stellten das Fahrzeug ab und konnten dieses unverletzt verlassen. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 25 Wehrleuten im Einsatz und konnte das Feuer nach kurzer Zeit löschen. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in einer Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, ein technischer Defekt erscheint wahrscheinlich.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell