Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Alte Polizeiwache aufgebrochen

Erkelenz (ots)

Ein Sicherheitsdienst beobachtete am 19. Januar (Sonntag) gegen 21.30 Uhr zwei unbekannte Personen in der alten Polizeiwache an der Kölner Straße. Kurz darauf flüchteten sie aus dem Gebäude. Die Unbekannten hatten ein Tor geöffnet, durch das sie ins Innere des Gebäudes gelangt waren. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht gesagt werden.

