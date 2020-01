Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfallflucht

Zeugen gesucht

Gangelt (ots)

Am Montag, 20. Januar, fuhr gegen 12.10 Uhr, ein 25-jähriger Mann aus Gangelt mit seinem Pkw VW auf der Kreisstraße 3 aus Pütt kommend in Richtung Birgden. Plötzlich kam ihm ein schwarzer Pkw Typ VW Golf mit niederländischen Kennzeichen entgegen, der ein anderes Fahrzeug überholte. Bei diesem Überholvorgang kam der Pkw frontal auf das Fahrzeug des 25-Jährigen zu, so dass er ausweichen musste. Er kollidierte mit der Leitplanke und blieb dabei unverletzt. Der Fahrer des schwarzen VW Golf fuhr ohne anzuhalten in Richtung Bundesstraße 56n davon. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrer des Pkw, der überholt wurde, werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg, Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

