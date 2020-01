Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Hückelhoven / Hückelhoven-Hilfarth (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18. Januar und Sonntag, 19. Januar, wurden mehrere Fahrzeuge im Bereich Hückelhoven und im Ortsteil Hilfarth aufgebrochen. Zweimal schlugen Täter an der Rurbrücke zu. Hier entwendeten sie eine Geldbörse aus dem einen Fahrzeug und aus dem anderen einen Kasten Bier und 12 Flaschen Wasser. Im Ortsteil Hilfarth waren Täter dreimal aktiv. An der Braunstraße drangen sie in ein Fahrzeug ein und entwendeten die Fahrzeugpapiere, an der Fichtenstraße öffneten sie einen Pkw und stahlen zwei Jacken, ein Paar Gummistiefel, eine Werkzeugtasche und Bargeld. Aus einem Fahrzeug an der Marienstraße wurde eine Geldbörse entwendet.

