Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin von Straßenbahn erfasst

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt am Mittwochabend eine 25-jährige Radfahrerin in Karlsruhe, als sie beim Überqueren der Gleise von einer herannahenden Straßenbahn erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei überquerte die Radfahrerin kurz nach 17 Uhr bei Grünlicht die Haid-und-Neu-Straße auf Höhe des Ostrings an einer dortigen Rad- und Fußgängerfurt. Im weiteren Verlauf wollte sie die Bahngleise an der Querung passieren, übersah dabei aber offenbar die von links herannahende Straßenbahn. Der 32-jährige Fahrer der Straßenbahn gab noch ein Warnsignal und leitete eine Vollbremsung ein, dennoch wurde die 25-Jährige seitlich von der Bahn erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt die junge Frau leichte Verletzungen, die ambulant im Krankenhaus behandelt werden mussten. In der Bahn wurde niemand verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf wenige hundert Euro.

