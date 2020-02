Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Beiseförth: 1.200,- Euro Sachschaden durch "gesprengten" Briefkasten

Homberg (ots)

Malsfeld-Beiseförth Sachbeschädigung durch Sprengmittel Tatzeit: 03.02.2020, 22:55 Uhr Einen Sachschaden in Höhe von 1.200,- Euro verursachten unbekannte Täter gestern am späten Abend bei der "Sprengung" eines Briefkastens in der "Birkenörter". Die Täter sprengten mit einem unbekannten Sprengmittel den Briefkasten an einem Wohnhaus. Durch die weggeschleuderten Teile des Briefkastens entstand ein Lackschaden an einem im Umfeld parkenden grauen Opel. Weiterhin wurde der Putz der Hauswand durch ein Teil des Briefkastens beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

