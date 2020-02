Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein-Ermetheis: Sachschaden bei versuchtem Garageneinbruch

Homberg (ots)

Niedenstein-Ermetheis Versuchter Garageneinbruch Tatzeit: 03.02.2020, 01:30 Uhr Sachschaden in Höhe von 300,- Euro verursachten zwei unbekannte Täter bei einem versuchten Aufbruch einer Garage in der Kasseler Straße. Die Täter gelangten über die Einfahrt zu dem Garagentor und versuchten, mit Hilfe eines unbekannten Hebelwerkzeugs, das verschlossene Tor aufzubrechen. Eine Hausbewohnerin war von den Geräuschen war geworden und sah noch, wie zwei Personen vom Haus weg die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Feld gingen. Die Täter konnten die Garage nicht öffnen. Das Garagentor wurde bei dem Ausbruchsversuch beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

