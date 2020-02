Polizei Homberg

POL-HR: Borken-Trockenerfurth: Einbrecher stehlen elektronische Geräte aus Wohnung

Homberg (ots)

Borken-Trockenerfurth Einbruch in Wohnung Tatzeit: 29.01.2020, 08:45 Uhr bis 01.02.2020, 13:30 Uhr Drei elektronische Geräte im Wert von mehreren hundert Euro stahlen unbekannte Täter aus einer Wohnung eines Zweifamilienhauses am Hirtenplatz. Die Täter gelangten über einen Zaun aus das Privatgrundstück und begaben sich zur Hausrückseite. Hier brachen sie ein Fenster auf und stiegen in die Erdgeschosswohnung ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Schränke im ganzen Haus und stahlen einen Flachbildfernseher, eine "Thermomix"-Küchenmaschine sowie einen Kaffeevollautomaten. Mit der Beute flüchteten die Täter durch eine zuvor geöffnete Balkontür aus dem Haus. Der angerichtete Sachschaden beträgt 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell