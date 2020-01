Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannte Täter stehlen Geldkassette aus Büroraum

Homberg (ots)

Fritzlar Einbruch in Firma Tatzeit: 29.01.2020, 12:15 Uhr bis 13:00 Uhr Eine Geldkassette mit Bargeld erbeuteten unbekannte Täter gestern bei einem Einbruch in Firmenräume in der Gießener Straße. Die Täter hatten eine Bürotür auf nicht bekannte Weise geöffnet und anschließend das Büro betreten. Hier brachen sie eine Schranktür auf und stahlen eine weiße Geldkassette mit Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

