Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Ostheim: Unbekannte Täter stehlen Maschinen und Werkzeuge aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Malsfeld-Ostheim Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 08.01.2020 bis 25.01.2020, 15:15 Uhr In den vergangenen Wochen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Rotdornstraße ein und entwendeten Maschinen und Geräte im Wert von 1.500,- Euro. Die Täter brachen die Eingangstür des zurzeit unbewohnten Hauses mit unbekanntem Werkzeug auf. Anschließend entwendeten sie aus dem Haus einen Ofen, einen Herd, einen Rasenmäher, einen Kettenzug und verschiedene Werkzeuge. Aufgrund der Menge des Diebesguts müssen die Täter ein Fahrzeug mit Anhänger oder zumindest einen Lieferwagen zum Abtransport der Beute benutzt haben. Der angerichtete Sachschaden beträgt 150,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

