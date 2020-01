Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Unbekannter Trickdieb stiehlt Geldbörse

Homberg (ots)

Fritzlar Diebstahl von Geldbörse Tatzeit: 25.01.2020, 09:30 Uhr bis 09:50 Uhr Eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten stahl ein unbekannter Täter einer 54-jährigen Fritzlarerin am Samstagvormittag in einem Lebensmittelmarkt in der Wolfhager Straße. Die Fritzlarerin befand sich in dem Markt in der Nudelabteilung, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann im Vorbeigehen berührt wurde. Zunächst merkte sie nicht, dass etwas fehlte. Einige Zeit später, als die Fritzlarerin ihr Handy aus der Jackentasche nahm bemerkte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche war. Von dem Mann, welcher sie zuvor berührt hatte, liegt folgende Beschreibung vor: Er hat ein südländisches Aussehen, ist sportlich schlank und ca. 30 Jahre alt, ca. 180 cm groß, kurze dunkle Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer blauen Weste ohne Ärmel. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

