Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Sachschaden bei versuchtem Einbruch in Wohnhaus

Homberg (ots)

Homberg Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 24.01.2020, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 500,- Euro entstanden bei einem versuchten Wohnhauseinbruch im Johannes -Feige-Weg am Freitagabend. Unbekannte Täter hatten auf dem Grundstück mehrere Solarlampen aus der Erde gezogen und in eine Hecke geworfen. Anschließend begaben sich die Täter zu einer Terrassentür und brachen diese auf. Nachdem die Täter ins Haus gelangt waren, durchsuchten sie in mehreren Räumen die Schränke nach Wertgegenständen. Vermutlich wurden die Täter bei ihrer Tatausführung gestört und flüchteten ohne Beute aus dem Einfamilienhaus. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

