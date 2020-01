Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120120-0031: EINBRUCH IN KINDERGARTEN

Gummersbach (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (10. Januar) sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Flurstraße in Derschlag eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte. Dort öffneten sie gewaltsam die Tür zum Büro, wo sie einige Schränke und Schubladen aufhebelten und den Inhalt auf dem Boden verteilten. Die Diebe richteten zwar Schaden an, Beute machten sie jedoch, nach bisherigen Erkenntnissen, nicht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell