Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 110120-0029: Verkehrsunfall in Gummersbach fordert Schwerverletzten

Gummersbach (ots)

In der Nacht zum 11.01.2020 kam es auf der Niedernhagener Strasse in Gummersbach / Becke gegen 00:40 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Nach bisherigen Ermittlungen ist ein 37- jähriger Fußgänger aus Reichshof, vermutlich in Folge von erhöhtem Alkoholkonsum auf die Fahrbahn getreten. Ein 27- jähriger Pkw Fahrer aus Engelskirchen, der die Niedernhagener Strasse aus Richtung Marienheide in Richtung Becke befuhr, konnte einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht mehr vermeiden. Der lebensgefährlich verletzte Fußgänger wurde in eine Spezialklinik zur weiteren Behandlung verbracht. Die Niedernhagener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es auf Grund der Uhrzeit nicht. Die hinzugezogene Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus. Der unfallbeteiligte Pkw wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

