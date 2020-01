Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 100120-0027: E-Bike aus Gartenhaus gestohlen

Wiehl (ots)

Aus einer Gartenhütte in Wiehl-Büttinghausen haben Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag (7./8. Januar) ein rotes E-Bike gestohlen. Die Diebe hebelten die Eingangstüre der Hütte in der Straße "Pützberger Höhe" auf; um das Rad fortzuschaffen, konnten die Diebe allerdings nicht die Motorkraft des Rades nutzen - den Akku hatte der Besitzer im Haus aufbewahrt. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990.

