Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: NRW/Kreis Viersen: Notruf der Polizei in NRW zurzeit nur eingeschränkt erreichbar - technische Störung

NRW/Kreis Viersen (ots)

Die Notrufnummer der Polizei 110 ist zurzeit aufgrund einer technischen Störung in mehreren Polizeibehörden in NRW nur eingeschränkt erreichbar. Sollten Sie Probleme haben, die Polizei über die 110 zu erreichen, wählen Sie in dringenden Fällen bitte die Notrufnummer der Feuerwehr 112. Sobald die Störung behoben ist werden wir Sie informieren. Die Polizei Viersen ist auch über die zentrale Rufnummer 02162/377-0 zu erreichen. /wg (1431)

