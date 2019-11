Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Spektakuläre Festnahme endet glimpflich

Viersen: (ots)

Ohne Widerstand und glücklicherweise auch ohne ernsthaft Verletzte endete eine spektakuläre Festnahme am heutigen Dienstag in Viersen. Die Polizei erhielt gegen 10:00 Uhr einen Hinweis, wonach sich ein mit Haftbefehl gesuchter 27-jähriger Mann im Wohnhaus seiner Eltern aufhalten solle. Nach Schellen erblickten die Einsatzkräfte durch die Glasscheibe der Haustür einen Mann, der seinerseits wohl die Einsatzkräfte erkannt und sich wieder ins Haus zurückgezogen hatte, ohne die Tür zu öffnen. Die Einsatzkräfte, die derweil das Haus umstellt hatten, sahen, wie dieser Mann durch ein Fenster im Erdgeschoss die Flucht durch den Garten antreten wollte. Diese Idee begrub er, als er die Polizisten erblickte. Mittlerweile war die Mutter des Gesuchten wohl erwacht und öffnete den Einsatzkräften die Tür. Sie gab an, alleine im Haus zu sein, ihr Sohn sei nicht da. Letztendlich war der Gesuchte durch ein Dachfenster im zweiten Obergeschoss auf das Dach geflüchtet. Als er auf demselben Weg wieder zurück ins Haus wollte und an seinem Ausstiegsfenster Einsatzkräfte erblickte, flüchtete er erneut über das Schrägdach auf ein Vordach. Der Aufforderung, stehen zu bleiben, kam der junge Mann nicht nach. Vielmehr kletterte er waghalsig an einer Dachrinne auf ein etwa drei Meter darunter befindliches, nur etwa 20 cm breites Mäuerchen in einer Höhe von etwa 3 Metern über dem Boden. Da ein Verfolgen sowohl für sie Einsatzkräfte als auch für den Flüchtenden zu gefährlich gewesen wäre, begaben sich die Einsatzkräfte zurück ins Haus, um auf "normalem" Weg die Verfolgung des Mannes fortzusetzen. Beim Sprung durch das Fenster zurück ins Haus riss ein Polizist versehentlich einen Heizkörper ab. Das Wasser ergoss sich ins Haus. Die Absperrkräfte nahmen derweil die Verfolgung des Mannes in Richtung Freiheitsstraße auf. Ein zu Fuß nacheilender Polizist lieh sich für die Verfolgung das Fahrrad eines zufällig vorbeikommenden Passanten. Leider verfing sich bei der strammen Fahrt der Fellüberzug des Sattels in der Kette und beschädigte das Schaltwerk des Mountainbikes so sehr, dass die weitere Verfolgung zu Fuß erfolgen musste. Natürlich wird dem Mann der Schaden ersetzt werden. Die mit Einsatzfahrzeugen nacheilenden Einsatzkräfte wurden dann auch noch auf der Freiheitsstraße geblitzt, konnten den Gesuchten aber letztendlich dort im Grünstreifen widerstandslos festnehmen. Der 27-jährige, der ohne Schuhe unterwegs und mit zahlreichen Kratzern und viel Erde versehen war, nahm es mit Humor. Er hätte nicht mehr damit gerechnet, dass die Polizisten ihn noch bekommen würden./ah (1429)

