Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin verletzte sich leicht bei einem Sturz

Viersen (ots)

Am Montag, 25. November 2019, gegen 16:40 Uhr, befuhr eine 46jährige Frau aus Viersen mit ihrem Rad den Radweg des Josefsring, von der Gladbacher Straße kommend, in Fahrtrichtung Freiheitsstraße. Im Kreuzungsbereich Josefsring/Freiheitsstraße wollte sie nach links in Richtung Dülken abbiegen. Sie sah während der Annäherung, dass die dortige Ampelanlage für ihre Fahrtrichtung Grün zeigte. Als sie den Kreuzungsbereich passieren wollte, stellte sie fest, dass die Ampel mittlerweile auf Rot gesprungen ist. Aufgrund der durchgeführten Vollbremsung mit ihrem Rad kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Sie wurde durch einen Rettungswagen einem Krankenhaus in Viersen zugeführt. / fd (1426)

