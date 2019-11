Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Beim Abbiegen übersehen - Radfahrerin wird leicht verletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Montag gegen 13.15 Uhr fuhr eine 29-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Willich auf der Hubertsstraße in Richtung Robert-Koch-Straße. Als sie in diese abbog, achtete sie nicht auf eine 51-jährige Radfahrerin aus Willich, die in gleicher Richtung unterwegs war. Beide stießen zusammen, die Radfahrerin stürzte. Dabei wurde die 51-jährige leicht verletzt. In einem Krankenhaus wurde sie ambulant behandelt. /wg (1428)

