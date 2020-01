Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Führerloses Kanu in der Wupper löste Großeinsatz aus!

Radevormwald (ots)

Ein führerloses Kanu, welches in Radevormwald- Dahlhausen auf einer kleinen Insel der Wupper gestrandet war, führte heute gegen 13:00 Uhr zu einem großangelegten Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. Die Polizei konnte zunächst nicht ausschließen, dass der mögliche Benutzer verunglückt war. Aufgrund dessen wurde die Wupper und der angrenzende Uferbereich u.a. unter Einsatz eines Polzeihubschraubers und mehreren Tauchern abgesucht. Parallel eingeleitete Ermittlungen ergaben, dass das Boot ursprünglich am Ufer der Wupper im Bereich der angrenzenden Hardtsraße angeleint war. Am heutigen Morgen wurde im Laufe eines Streites zwischen zwei Personen die Leine gelöst, so dass das Kanu seither 'führerlos' in der Wupper trieb. Aufgrund der gewonnen Erkenntnisse wurden die Suchmaßnahmen gegen 16:00 Uhr eingestellt.

