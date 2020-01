POL-GM: 120120-0030: SENIOR KOMMT VON FAHRBAHN AB UND PRALLT GEGEN BAUM

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Fahrer und Beifahrerin haben sich am Freitag (10. Januar) leicht verletzt, als sie mit ihrem PKW in Oberwiehl gegen einen Bam geprallt sind.

Um 18:15 Uhr fuhr ein 90-jähriger Leverkusener mit seinem grauen Daimler auf der L336 (Oberwiehler Straße) in Fahrtrichtung Gummersbach. Kurz vor dem Kreisverkehr Ohlerhammer kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Der Senior geriet auf eine dortige Verkehrsinsel und prallte gegen einen Baum. Bei dem Aufprall verletzten sich sowohl der 90-Jährige als auch seine 86-jährige Ehefrau leicht. Ein Rettungswagen brachte beide zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Daimler entstand Totalschaden; er musste abgeschleppt werden.

