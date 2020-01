Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: 700,- Euro Sachschaden bei versuchtem Wohnhauseinbruch

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 27.01.2020 bis 28.01.2020, 16:53 Uhr Sachschaden in Höhe von 700,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruchsversuch in ein Wohnhaus im Ulrichsweg. Die Täter brachen eine Balkontür an der Hausrückseite auf und stiegen anschließend in das Wohnhaus ein. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

