POL-MK: Junge Frau sexuell belästigt: Zeugen gesucht

Lüdenscheid (ots)

Eine 17-jährige Lüdenscheiderin war heute gegen 9.15 Uhr alleine zu Fuß auf dem Festplatz Hohe Steinert unterwegs. Auf dem Platz wurde sie von zwei Männern auf sexueller Basis angesprochen. Einer der Männer hielt die Frau am Arm fest. Die junge Frau wehrte sich und schlug einem der Männer gegen den Kopf. Daraufhin rannte sie in den nahegelegenen Wald und versteckte sich. Nach einiger Zeit setzte sie ihren Weg fort und vertraute sich Dritten an. Gegen 11.20 Uhr wurde die Polizei über Notruf über den Sachverhalt informiert.

Durch den Schlag wurde die 17-Jährige leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen eines Sexualdeliktes aufgenommen. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Erste Person: Männlich, etwa 18-19 Jahre alt, circa 175-180 cm groß, dunkle Kurzhaarfrisur, heller Hauttyp, tiefe Stimme.

Zweite Person: Hellere kurze Haare.

Etwa zur Tatzeit soll sich im angrenzenden Waldgebiet eine Frau aufgehalten haben, die möglicherweise den Vorfall mitbekommen haben könnte. Die Frau wird dringend gebeten, sich als Zeugin zur Verfügung zu stellen. Die gesuchte Dame ist circa 50 Jahre alt, klein, schlank, hatte helle blonde schulterlange Haare und einen schwarz/weißen Regenschirm dabei.

Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Wer hat im Umfeld Personen gesehen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 02351/9099-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

