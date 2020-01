Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Müllcontainer brannte im Hotel

Herdecke (ots)

Am Samstag gegen 16:25 Uhr geriet in der Garage eines Hotels in der Herdecker Innenstadt ein Müllcontainer in Brand. Als die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Feuerwehr Herdecke kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, war der Müllbehälter glücklicherweise schon ins Freie gebracht worden. Ein Feuerwehrtrupp mit Atemschutzgeräten brachte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach einer halben Stunde war der Einsatz der Besatzung eines Löschfahrzeuges beendet.

