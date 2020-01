Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt - Einladung von PressevertreterInnen

Polizeistation unter neuer Leitung

Bad Segeberg (ots)

Seit dem 01. Januar 2020 steht die Polizeistation in Wahlstedt unter einer neuen Leitung. Dies möchte der neue Stationsleiter, Polizeihauptkomissar Ralph Herzfeld, nutzen, um sich am Freitag, den 31. Januar 2020, um 11:00 Uhr, den örtlichen Medienvertretern vorzustellen. Dazu lädt er herzlich in die Räumlichkeiten der Polizeistation in Wahlstedt, Segeberger Str. 12, ein. Um eine Anmeldung über die bekannten Erreichbarkeiten der Pressestelle der PD Bad Segeberg wird gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Steffen Büntjen

Telefon: 04551-884-2024

Handy: 0160-93953921

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell