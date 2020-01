Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Sievershütten, Kirchstraße

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwochabend, den 15.01.2020, verletzten sich bei Sievershütten zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger aus dem Kreis Segeberg fuhr gegen 21:00 Uhr mit einem BMW 320 auf der Kirchstraße von Sievershütten in Richtung Oering. Ihm kam ein 34-Jähriger aus Niedersachsen in einem Peugeot 207 entgegen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Peugeot in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo es dann zu einem Frontalzusammenstoß mit dem BMW kam. Der 34-Jährige erlitt hierbei schwere, der 21-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr nahm ausgelaufenes Öl auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Silke Westphal

Telefon: 04551 884 - 2022

E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell