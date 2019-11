Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Anrufe von falschen Microsoft Mitarbeitern

Mutterstadt/Limburgerhof (ots)

Am 30.10.19 sowie am 01.11.19 erhielten ein 60-Jähriger aus Mutterstadt und eine 72-Jährige aus Limburgerhof Anrufe von englisch sprechenden Personen, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. In einem Fall kam es durch Überweisungen über Onlinebanking zu einem Schaden in Höhe von 658 Euro. Hinweise zum richtigen Verhalten bei solchen Anrufen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/4283425.

