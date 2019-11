Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Geschädigter Gesucht

Schifferstadt (ots)

Am 02.11.2019, gegen 17:10 Uhr, beschädigte eine 42-jährige Fahrerin beim Ausparken auf dem Aldi-Parkplatz einen geparkten PKW, indem sie mit ihrer Anhängerkupplung an die Heckstoßstange des Fahrzeugs stieß. Zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme befand sich der dunkelgrüne Ford mit RP-Kennzeichen nicht mehr am Unfallort. Hinweise bzgl. des beschädigten Fahrzeugs/Fahrer bitte an die Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder unter pischifferstadt@polizei.rlp.de.

