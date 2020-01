Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei kontrolliert Fahrräder vor Schule

Bad Segeberg (ots)

Am Mittwoch, den 15. Januar 2020, kontrollierte die Polizei vor der Grund- und Gemeinschaftsschule Pinneberg die Fahrräder von Schülerinnen und Schülern. Bereits am 5. Dezember 2019 fand hier eine gleichgelagerte Kontrollaktion der Polizei statt.

Siehe hierzu Original-Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4459492

Der Schwerpunkt lag in beiden Tagen auf der Überprüfung der lichttechnischen Einrichtungen an den Fahrrädern.

In der Zeit von 7:45 Uhr bis 8:15 Uhr kontrollierten die Beamten des Polizeireviers Pinneberg insgesamt 89 Fahrräder. An 23 Rädern wurden Mängel festgestellt. Mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern wurden verkehrserzieherische Gespräche geführt. Bei Jugendlichen, also ab dem Alter von 14 Jahren, wurden zudem Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Teilweise hatten Schüler das Licht am Rad nicht eingeschaltet, obwohl es funktionstüchtig gewesen wäre.

Insgesamt wurden 12 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals ausdrücklich darauf hin, dass bei Dunkelheit das Radfahren ohne Licht eine erhebliche Gefahr darstellt. Es wird an Schülerinnen und Schüler, aber auch an die Eltern appelliert, die Vorschriftsmäßigkeit der Fahrräder stets zu überprüfen und Mängel bereits vor dem nächsten Fahrtantritt zu beseitigen. Sollten Mängel während der Fahrt auftreten, muss erforderlichenfalls das Rad den Rest des Weges geschoben werden.

