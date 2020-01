Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bargeld geraubt

Ludwigshafen (ots)

Am Sonntag, 26.01.2020, kam es gegen 3:30 Uhr in der Eschenbachstraße zu einem Raub. Ein 23-Jähriger war zu Fuß unterwegs, als er von zwei dunkel gekleideten Männern angegriffen und sie im Bargeld raubten. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Hagellochstraße. Wer hat dunkel gekleidete Person am frühen Sonntagmorgen im Bereich Eschenbachstraße gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per e-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

