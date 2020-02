Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Niederbeisheim: Forstgeräte aus Hütte gestohlen

Homberg (ots)

Knüllwald-Niederbeisheim Einbruch in Forsthütte Tatzeit: 31.01.2020, 10:00 Uhr bis 04.02.2020, 10:00 Uhr Verschiedene Forstgeräte im Gesamtwert von 2.500,- Euro stahlen unbekannte Täter in den vergangenen Tagen aus einer Forsthütte (Steinbruchhütte) der Revierförsterei Niederbeisheim. Die Täter hatten die Türen zu der Aufenthaltshütte und dem Geräteschuppen aufgebrochen und daraus verschiedene Forstgeräte gestohlen. An den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

