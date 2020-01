Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Schutterwald - Zwei Mountainbikes gestohlen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Zwei Mountainbikes haben am Sonntag und Montag ungewollt ihre Besitzer gewechselt. Während am Sonntag ein in der Platanenallee beim Gifizsee abgestelltes, blaues Velo der Marke 'BTWIN' zwischen 12 Uhr und 14 Uhr gestohlen wurde, fiel am Montagvormittag ein in der Hindenburgstraße verschlossen abgestelltes Fahrrad der Marke 'KTM' zwischen 7 Uhr und 11:40 Uhr in die falschen Hände. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg und des Polizeipostens Neuried haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib der beiden Mountainbikes geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 oder 07807 95799-0 an die jeweiligen Ermittler.

