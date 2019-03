Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand eines Gebäudes

Arnsberg (ots)

Am Sonntag, 07:20 Uhr, wurde der Polizei der Brand eines Pkw in der Werler Straße mitgeteilt. Das Fahrzeug war in dem Carport eines Einfamilienhauses im Bereich der Einmündung "Am Rebstock" abgestellt. Die Flammen griffen von dem Pkw ausgehend auf den überdachten Unterstellplatz und weiter auf das Wohnhaus über. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (PK)

