Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Brand einer Hecke

Marsberg (ots)

Am Samstag, 20:35 Uhr, geriet die angrenzende Hecke zum Hof der Hauptschule Marsberg in der Hagemannstraße in Brand. Die Flammen wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 250,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (PK)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell