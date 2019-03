Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mit Alkohol in den Straßengraben (AR)

Arnsberg (ots)

Ein 30-jähriger Mann aus Polen landete am Donnerstag mit seinem Auto im Straßengraben. Der Mann fuhr um 11:55 Uhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 2 von Müschede in Richtung Seufzertal. In einer Rechtskurve kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Bei der Unfallaufnahme führten die Beamten einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von fast zwei Promille. Dem Mann wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

