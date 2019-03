Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti in Schmallenberg

Schmallenberg (ots)

Mehrere Fälle von Sachbeschädigungen wurden der Polizei in Schmallenberg gemeldet. Zwischen Montag und Dienstag beschmierten unbekannte Täter das Gebäude einer Schule an der Obringhauser Straße mit grüner, schwarzer und roter Farbe. Zwei Tage später trieben Vandalen dann im Bereich des Rathauses ihr Unwesen. Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurden mehrere Mauern und Bänke im dortigen Park mit Graffiti beschmiert. Ebenfalls besprühten die Täter die dort befindliche Kapelle. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

