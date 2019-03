Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfall mit Fahrerflucht

Brilon (ots)

Nach einer Fahrerflucht am Mittwoch gegen 21 Uhr in der Möhnestraße sucht die Polizei nach Zeugen. Beim Einfahren in einen Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß zweier Autos. Ohne eine Schadensregulierung einzuleiten, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelte es sich um eine neuere Version eines weißen VW Caddys. Auf der Fahrertür war ein rotes Kreuz. Das Kennzeichen hatte die Städtekennung HA (Hagen). Anschließend folgten unbekannte Buchstaben und vier unbekannte Zahlen.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

