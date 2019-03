Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Dienstag 21:30 Uhr und Mittwoch 7 Uhr sind Unbekannte in eine Lagerhalle in der Straße "Waidmannsruh" eingebrochen. Die Täter schlugen eine Plexiglasscheibe an einem Rolltor ein. Anschließend öffneten sie das Rolltor und entwendeten diverse Gegenstände.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Dienstag 17 Uhr und Mittwoch 6:30 Uhr sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße "Stolte Ley" eingebrochen. Die Täter warfen eine Fensterscheibe eines Nebeneingangs ein und gelangten so in das Gebäude. Ein Elektrogerät wurde bei dem Einbruch entwendet. Was noch gestohlen wurde ist derzeit noch unklar.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

Arnsberg: Im Zeitraum zwischen Montag 18 Uhr und Mittwoch 14:40 Uhr sind Unbekannte in eine Wohnung in der Straße "Kappenohl" eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Bei dem Einbruch wurden diverse Elektrogeräte entwendet.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

