Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rabiates Diebespärchen nach dreistem Diebstahl gestellt

Hamm-Mitte (ots)

Einen jähzornigen Ladendieb und seine forsche Komplizin hat die Polizei mit Hilfe eines aufmerksamen Ladendetektivs am Freitagnachmittag (6. März) in einem Hammer Kaufhaus in flagranti erwischt. Das diebische Duo war dem 66-jähigen Mitarbeiter gegen 15.10 Uhr aufgefallen, als es in dem Kaufhaus Schmuck und Kleidung anlegte und es ohne zu zahlen damit verließ. Nachdem es in der Nähe des Einzelhandelsunternehmens gestellt worden war, beleidigte der männliche Langfinger die eingesetzten Polizeibeamten und den Ladendetektiv beharrlich. Aufgrund seiner Aggressivität musste er während des anberaumten Transportes zur Polizeiwache Mitte gefesselt werden. Dies hielt ihn jedoch nicht von dem Versuch ab, einen Polizeibeamten durch einen gefährlichen Angriff zu verletzen. Zusammen mit seiner Verbündeten war er bereits unmittelbar vor dieser Tat in einem benachbarten Bekleidungsgeschäft bei gewieften Klauereien beobachtet worden. Während die 47-jährige Ganovin die Polizeiwache nach Feststellung ihrer Personalien wieder verlassen konnte, musste ihr 40-jähriger Ehemann die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen. Auch hier kam es zu massiven Provokationen und Beleidigungen gegenüber den eingesetzten Beamten. Das diebische Treiben hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwere Falls des Diebstahls, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zur Folge. (es)

