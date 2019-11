Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht- Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze ( fri ) : Am 21.11.19 parkte die 32-jährige Geschädigte ihren PKW Ford gegen 13.45 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Schillerstraße in Elze. Als sie gegen 14.15 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrt stellt sie eine Beschädigung am rechten Außenspiegel fest.

Die Schadenssummer beläuft sich auf ca. 100EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Elze, 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

