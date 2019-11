POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Polizeiinspektion Hildesheim

Elze ( fri ): Am 21.11.19 gegen 11 Uhr parkte der 44- jährige Geschädigte seinen PKW Daimler Benz rückwärts in einer Parklücke des in der Königsberger Straße in Elze befindlichen Parkplatzes der Sparkasse. Als er gegen 14.15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest , dass die Frontschürze durch einen Verkehrsunfall verursachte Schäden aufwies. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Der Sachschaden wird auf ca. 200EUR beziffert.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Elze, tel. 05068/93030 in Verbindung zu setzen.

