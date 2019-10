Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Renault Clio nach Unfallflucht gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 17:20 Uhr, stießen in der Schulstraße, in Höhe der Turnhalle, zwei PKW im Begegnungsverkehr mit den Außenspiegeln der Fahrerseite zusammen. Der Fahrer eines der beiden PKW fuhr einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Laut Zeugenaussage soll es sich dabei um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Bei dem Zusammenstoß verlor dieser seinen linken Außenspiegel, der einem Renault Clio II, Baujahr 1998 bis 2001, zugeordnet werden kann. Der Gesamtschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht, insbesondere zu einem Renault Clio mit korrespondierendem Schaden, werden unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.

