Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wohnhaus

Alsenz (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 1:30 Uhr, wurde eine Beschädigung an der Schaufensterscheibe einer ehemaligen Bäckerei in der Hauptstraße gemeldet. Bei genauerer Nachschau wurde festgestellt, dass unbekannte Täter augenscheinlich in eine Wohnung im Obergeschoss eingedrungen und dort Schränke durchsucht hatten. Da der Eigentümer bislang noch nicht erreicht werden konnte, steht nicht fest, ob etwas gestohlen wurde. Das beschädigte Schaufenster wurde notverglast. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0.

